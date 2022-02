Altaroma: finale con VII edizione di International Couture

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - La settima edizione di International Couture, sfilata collettiva di marchi inserita nel calendario ufficiale di Alataroma ha scelto come sempre di sfilare in un grande albergo della capitale. Ma stavolta, il fashion show organizzato da Maria Christina Rigano, consigliere all'Istituto Culturale Italo Libanese, per la prima volta ha avuto la collaborazione di Ifn Network, che l'ha trasmessa anche sui canali di "International Fashion Network" ad Amsterdam, Dubai, Milano, Londra, Newyork e Romafashiontv.com, grazie a Manuel Ivan Maria Perrotta.

In pedana le collezioni Renaissance di Abiddikkia, Esperanza di Marcela de Cala, Melodrama di Missaki Couture, Moon Urbban Fusion di Natasha Pavluchenko e Bariolé di Sabrina Amoroso. Inoltre si sono visti in passerella gli accessori di byLudo eco-tech bijoux e quelli di Ferrum Jewels assieme alle calzature di Fleur d'Oranger, un connubio di creatori d'arte provenienti oltre che dall'Italia, dal Libano, dalla Giordania e dalla Polonia. (ANSA).