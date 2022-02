Sandro Ferri, con social più vita a libri ma si vada in libreria

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Rivendica la figura dell'"editore-soggetto" che "non solo è indipendente economicamente dai grandi gruppi editoriali, ma che sceglie i libri che gli piacciono, seguendo i propri gusti" e attacca il marketing e la vita sempre più breve dei titoli in libreria Sandro Ferri, l'editore delle Edizioni E/O, la casa editrice della misteriosa Elena Ferrante. Ma riconosce che grazie ai social i libri oggi possono avere una seconda vita. "Ci sono successi come quello di Madeline Miller con 'La canzone di Achille' (Marsilio) che se non fosse stato per i social non sarebbe venuto fuori. E anche quello della nostra serie fantastica 'L'Attraversaspecchi' della scrittrice francese Christelle Dabos che i social hanno fatto diventare un bestseller senza che l'autrice sia mai venuta in Italia e senza che la casa editrice abbia mai fatto pubblicità. Il futuro in parte sarà questo, però va combinato con il fatto di andare in libreria. Vanno benissimo i social, veloci, rapidi, però poi devi frequentare le librerie" dice all'ANSA Sandro Ferri nella sede romana della sua casa editrice.

La storia dell sua piccola-grande impresa editoriale, che ha creato nel 1979 insieme alla moglie Sandra Ozzola, la racconta nel libro 'L'editore presuntuoso' (E/O) che è anche una storia dell'editoria libraria degli ultimi 40 anni e sarà presentato il 10 febbraio alla Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi di Roma.

"Il giorno in cui non ci fossero più le librerie fisiche per me sarebbe finita la letteratura. I libri, soprattutto la narrativa, hanno bisogno di uno spazio fisico, di incontro, di scambio. E le librerie fisiche stanno reggendo, in controtendenza. Tanti amici librai mi dicono che i ragazzi in libreria ci vanno, anche grazie all'App18, il bonus cultura per i giovani, e comprano soprattutto manga" racconta Ferri.

