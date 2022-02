Addio ad Angela Shaghieva, prima ballerina Opera di Roma

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - E' morta oggi a Roma per un male incurabile la ballerina russa Angela Kouznetsova Shaghieva, per lungo tempo protagonista al Teatro dell' Opera. Aveva 51 anni ed era nata a Perm, dove si era diplomata alla scuola di danza statale. A Roma, sua città adottiva dove viveva da 40 anni, aveva calcato per quasi due decenni il palcoscenico del Teatro Costanzi sotto le direzioni di Carla Fracci ed Eleonora Abbagnato, incantando nei ruoli di Prima Ballerina e Solista, tra cui Giselle, La Bella addormentata, Romeo e Giulietta, lo Schiaccianoci, Romeo e Giulietta, Persephone. E' stata anche prima ballerina dello Stadt Theater Opera House di Berna.

Insegnante di danza classica, danza di carattere e danza per professionisti, è stata maestra collaboratrice del Teatro dell'Opera di Roma e, fino a luglio 2021, maestra di danza classica nel centro internazionale per la formazione e il perfezionamento professionale D.A.F. Dance Arts Faculty, sotto la direzione di Mauro Astolfi. Madre di due figli, ha lottato fino all'ultimo contro la malattia. I ballerini dell' Opera con la direttrice del corpo di ballo Eleonora Abbagnato, amici e parenti nel primo pomeriggio hanno ricordato in silenzio per un minuto l' artista davanti al Teatro Costanzi dove il corteo funebre passerà venerdì prossimo, 4 febbraio, prima delle esequie in programma alle 11 nella Chiesa Nostra Signora del Santissimo Sacramento e dei Santi Martiri Canadesi, in via Giovanni Battista de Rossi 46. (ANSA).