Insegue, picchia e violenta una donna, arrestato

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - L'ha inseguita fino a sotto casa, l'ha afferrata e scaraventata fuori dall'auto, l'ha picchiata e poi violentata. Questa la notte di terrore vissuta da una donna la notte tra il 23 e il 24 dicembre a Guidonia alla fine del suo turno di lavoro. IL suo aguzzino un collega che lei aveva respinto. Oggi l'uomo, 31 anni, è stato posto agli arresti domiciliari per violenza sessuale e lesioni personali.

Le indagini, svolte dai poliziotti del Settore specializzato nella Violenza di Genere e Minori del Commissariato e coordinate dal pool "Gruppo uno" della Procura di Tivoli, hanno permesso di accertare i gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal Gip nei confronti dell'uomo il quale nella nottata, al termine del lavoro, si era presentato "come una furia" sotto l'abitazione della ragazza. Risulta dall'ordinanza del Gip che, dopo averla afferrata e scaraventata fuori dall'autovettura, nonostante le urla e la disperata resistenza della donna, la aggrediva sessualmente, provocandole con un bloccasterzo la frattura del naso, ecchimosi periorbitarie e contusioni al bacino, lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

Provvidenziale è risultato l'intervento di un vicino di casa che è riuscito a sottrarre la ragazza dalla furia dell'uomo, inducendolo a desistere. (ANSA).