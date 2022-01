Roma: Mourinho 'qui c'è gente che vuole imparare'

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "La squadra ha preso bene le mie parole dopo Roma-Juve. Sicuramente ciò che dico non è facile da sentire ma qui non c'è gente permalosa quanto persone che vogliono imparare. Quel che dico alla stampa lo dico anche a loro. Anzi, con i giocatori vado anche più in profondità". Così l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, in conferenza stampa tornando sul concetto di 'mentalità che manca' già espresso dopo la sconfitta di domenica.

Sui tre gol subiti in sette minuti dai bianconeri prova anche a sdrammatizzare: "Abbiamo commesso un fallo in quel frangente, io da solo in campo ne avrei fatti quattro (ride, ndr). Siamo ancora un po' troppo naif, ma serve pazienza perché c'è gente giovane". Infine una precisazione sul recupero di Spinazzola: "A inizio anno ho pensato che lo avrei avuto fuori tutta la stagione. Ogni partita che farà in più rispetto a questo sarà tutto di guadagnato. Ma deve stare tranquillo, il recupero dalla sua lesione è super difficile". (ANSA).