Vaccini:D'Amato,ok prenotazioni booster per fascia 12-15

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Dalle ore 24 del 7 gennaio partono le prenotazioni per la dose booster rivolta alla fascia 12-15 anni. Oggi e' in corso l'open day della befana a Rieti, si registra una grande affluenza". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Ieri sono state effettuate oltre 60 mila vaccinazioni pari a +9% rispetto al nuovo target commissariale. le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni hanno raggiunto il 13% di copertura con oltre 52 mila somministrazioni - ha aggiunto D'Amato comunicando i dati sulla vaccinazione - . Con le terze dosi abbiamo raggiunto il 45% degli adulti con oltre 2,2 mln di somministrazioni effettuate". (ANSA).