Con Salvamamme in arrivo la Befana itinerante

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Le immancabili calze con dolciumi e giocattoli, ma anche pasti caldi, piumoni, sciarpe, alimenti, biancheria, mascherine, disinfettanti e molto altro: è il prezioso e amorevole carico di doni per bimbi e famiglie fragili che la Befana itinerante promossa dall'Associazione Salvamamme porterà in giro per la città di Roma con l'aiuto di 15 vip, trasformati in befane e "befani" d'eccezione. La festa inizierà il 5 gennaio alle 11 all'Ice Park (Via Dorando Pietri - curva nord stadio Flaminio) con Barbara Funari, Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma, Francesca Del Bello, Presidente del II Municipio, Svetlana Celli, Presidente del Consiglio Comunale, e Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, presenti insieme a oltre 100 bambini che potranno pattinare sulla pista e ricevere una calza handmade. Intanto all'esterno furgoni e automobili di volontari, i centauri degli "Angeli in moto" e un bus turistico con numerosi personaggi - Patrizia Mirigliani, Alessandra Canale, Anthony Peth, le attrici Maria Grazia Nazzari, Antonella Salvucci e Agnese Lorenzini, il giornalista sportivo Amedeo Goria, il Presidente della Federazione Italiana Cuochi del Lazio, Alessandro Circiello, e ancora l'attore Daniele Coscarella, i comici Dani Bra e la coppia Francis & John alias Stallio & Ollio - e con la colonna sonora a cura del magico violinista dall'archetto luminoso, Andrea Casta, inizieranno la consegna dei doni e degli aiuti in tutta la città, dal Corviale a San Lorenzo, dall'Idroscalo di Os tia all'Ospedale Pertini. (ANSA).