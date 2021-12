Ferisce due agenti a Roma, arrestato dalla Polizia

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Persona estranea al condominio che danneggia porta e finestra del portiere": questa la segnalazione giunta al 112 NUE, in seguito alla quale l'operatore della Polizia di Stato ha inviato 2 pattuglie all'indirizzo indicato.

Gli agenti del commissariato Vescovio e del II Distretto Salario-Parioli sono arrivati in Via di Trasone: all'interno del cortile del palazzo hanno trovato un uomo che, appena li ha visti, ha preso in mano un mattone gridandogli contro. I poliziotti hanno cercato di far ragionare il 40enne che, per tutta risposta, si è scagliato contro di loro sferrando calci e pugni e ferendone due.

Dopo averlo bloccato, gli agenti hanno verificato il danneggiamento della porta e della finestra di vetro dell'abitazione del custode al piano terra. I due poliziotti rimasti feriti sono stati giudicati guaribili in 3 giorni; l'uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arresto poi convalidato dall'Autorità Giudiziaria. (ANSA).