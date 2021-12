Roma: Zaniolo lavora in gruppo, ok per Bergamo

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Primo giorno di allenamenti della settimana per la Roma dopo il day off di ieri e la buona notizia arriva da Niccolò Zaniolo. Il calciatore si è allenato in gruppo dopo l'affaticamento muscolare accusato giovedì scorso a Sofia.

ed è recuperato per sabato a Bergamo dove i giallorossi affronteranno l'Atalanta.

Ottimismo anche per quanto riguarda le condizioni di Smalling, lunedì sera uscito per un fastidio all'adduttore. Oggi ha lavorato in gruppo con chi ha effettuato scarico post partita. (ANSA).