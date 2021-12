Rugby:6 Nazioni;effetto Parisse,già venduti 30mila biglietti

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'annuncio di Sergio Parisse, 38enne storico capitano dell'Italrugby pronto a tornare in nazionale per disputare un ultimo 6 Nazioni prima di dare l'addio all'azzurro e al rugby giocato, ha già fatto sentire i suoi effetti. Infatti a due mesi esatti dalla prima partita in casa dell'Italia, il prossimo 13 febbraio a Roma contro l'Inghilterra, risultano già venduti più di 30mila biglietti su centomila disponibili in totale per la sfida con gli inglesi e quella del 12 marzo contro la Scozia.

Tutto ciò, fanno notare in Fir, ancor prima dell'avvio della campagna di comunicazione istituzionale che, da oggi e in via crescente nelle settimane a venire, toccherà i canali social e andrà a caratterizzare gradualmente la città di Roma, e non solo.

Parisse è reduce da un infortunio (frattura dello sacfoide sinistro) che lo ha tenuto fermo per 9 settimane, ma ora è tornato nel Tolone e sta per farlo anche in Nazionale, prima dell'addio. (ANSA).