Atalanta fuori dalla Champions, Napoli e Roma avanti

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La frenesia della vittoria ogni costo porta male all'Atalanta, che nell'ultima giornata del Gruppo F di Champions League si arrende 3-2 al Villarreal a Bergamo.

Sotto 3-0, a nulla serve la fiammata di Malinovskyi e Zapata nel finale: gli ottavi di finali svaniscono e si trasformano nella retrocessione in Europa League.

Soddisfatto a metà il Napoli, che batte con più di un affanno il Leicester (3-2) e agguanta il passaggio del turno, ma la vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia relega gli azzurri al secondo posto del girone e li costringerà a sfidare nei play off una tra le otto terze dei gironi di Champions.

In Conference League, la Roma vince 3-2 in Bulgaria ma il successo con il CSKA Sofia non bastava per il primo posto nel girone, arrivato invece grazie al pareggio 1-1 in Ucraina tra Zorya e Bodoe/Glimt. I giallorossi evitano così la lotteria degli spareggi. (ANSA).