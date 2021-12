Covid: nel Lazio rapporto al 3,5%, 1006 casi

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Nel Lazio su 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi (-543), sono 10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 543. Dei dieci decessi odierni sette non erano vaccinati. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa abbiamo 115 casi in meno. (ANSA).