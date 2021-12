Green pass:Roma,controlli su bus e metro per l'intera giornata

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Nella Capitale saranno destinate ai controlli per il Green pass dei passeggeri di bus e metro quote di personale da tutti i commissariati e le compagnie dei carabinieri presenti sul territorio. Il piano dei controlli che scatterà lunedì verrà messo a punto nelle prossime ore. Secondo quanto si apprende, i controlli a campione delle forze dell'ordine verranno effettuati per l'intero arco della giornata.

Continuano le interlocuzioni con le aziende del trasporto pubblico locale che sarebbero disponibili a mettere a disposizione personale per le verifiche del certificato verde.

I controlli si concentreranno a terra in 10 fermate della metro B, 15 della linea A e una dozzina della C. Saranno interessate anche le linee ferroviarie Roma-Viterbo e Roma-Lido.

Sotto la lente, in particolare nelle ore di punta, gli snodi abitualmente più affollati: Termini, Tibiurtina, Anagnina e Flaminio. (ANSA).