Ciclismo: ecco il team Canottieri Roma, Visconti è socio

Il Circolo Canottieri Roma-Cicli Rossi, prima squadra ciclistica nella lunga tradizione dei Circoli sportivi storici della Capitale, si appresta a varare un nuovo e ancor più ambizioso corso. Diventato in appena due stagioni un punto di riferimento per il ciclismo amatoriale nella regione, il team coordinato dal commissario al settore Andrea Petricca e guidato dal presidente Marco Rossi sta per presentarsi in una nuova veste. Il progetto sarà illustrato sabato, nella sede del Circolo di Lungotevere Flaminio 39, a partire dalle 19.

La squadra ha abbracciato con entusiasmo lo spirito green del Canottieri Roma. Dopo le borracce in alluminio riciclato lanciate dal settore Canottaggio, l'istallazione del Sea Bin al galleggiante per la raccolta delle microplastiche sul Tevere, le collaborazioni con Retake Roma volte alla salvaguardia del prezioso ecosistema del fiume, il C.C. Roma-Cicli Rossi non vuole essere da meno.

E ora il team accoglie un nome di primo piano del ciclismo azzurro. Il Circolo Canottieri Roma annuncia infatti l'ingresso nella compagine di Giovanni Visconti in qualità di socio-atleta.

Nato a Torino ma cresciuto a Palermo, 37 anni, caratteristiche da scalatore, tre volte campione italiano e per tre volte primo nella classifica dell'Uci Europe Tour, Visconti vanta un curriculum notevole testimoniato da 12 partecipazioni al Giro d'Italia (in quello del 2015 ha vinto la classifica dei Gran Premi della Montagna), una al Tour de France e due alla Vuelta.

Con la maglia azzurra ha disputato sette Mondiali. Tra le grandi classiche, ha preso parte a ben 13 Milano-Sanremo e otto Liegi-Bastogne-Liegi. Fra i professionisti è tesserato per la Bardiani-CFS-Faizanè. L'investitura ufficiale da socio-atleta avverrà proprio sabato sera. Con lui entrerà Rossano Mauti, scalatore protagonista in gran fondo come quella, vinta, dei 3 Santuari e quella a margine del Giro di Lombardia, conclusa al terzo posto.

Altro nome noto è Paolo Alberati, che è entrato nello staff giallorosso in veste di preparatore proprio di Mauti. Allenatore dello stesso Visconti, Alberati è stato anche scopritore del colombiano Egan Bernal, vincitore al Tour 2019 e al Giro 2021.

