Roma: Afena gol per mamma in Ghana 'ti voglio tanto bene'

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Dedico questi due gol a tutti i miei compagni di squadra e soprattutto alla mia mamma, che è ancora in Ghana e alla quale dico 'ti voglio tanto bene'".

Così, dai microfoni di Dazn, il 18enne Felix Afena-Gyan, mattatore di Genoa-Roma in cui ha segnato le due reti della vittoria degli ospiti.

Poi un'altra dedica. "Mourinho è un grandissimo coach, davvero un grande - ripete Afena -, e tutti i giorni mi aiuta a migliorare. Io lo ringrazio. Questa sera il mio sogno è diventato realtà, ho segnato questi due gol ma ora devo continuare con le mie performance e fare ancora meglio in futuro". (ANSA).