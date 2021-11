Opera Roma: Vlad, opera genere di spettacolo vivo e attuale

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - ''Questa inaugurazione credo dimostri che l' opera è ancora un genere di spettacolo vivo e attuale. Proporre nuove opere, come è avvenuto per Julius Caesar è quello che ogni teatro dovrebbe fare se crede che l'opera abbia ancora valore e attualità''. Così Alessio Vlad, direttore artistico del Teatro dell' Opera di Roma, ha commentato il successo della prima esecuzione assoluta del dramma commissionato espressamente al compositore Giorgio Battistelli che ieri ha inaugurato la stagione 2021-2022. ''Vedo che c' è un grande consenso - ha detto all' ANSA - il pubblico segue l' opera con grande attenzione e vede gli sforzi di un teatro che, soprattutto in un momento difficile, riesce a fare qualcosa di non del tutto consueto''. Non è la prima volta che l' Opera di Roma apre con la musica contemporanea, ha aggiunto Vlad ricordando che nel 2015 la stagione fu inaugurata da I Basarids di Hans Werner Henze, composta nel 1965. (ANSA).