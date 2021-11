Pluripregiudicato con arma clandestina arrestato a Latina

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Nel pomeriggio di ieri gli investigatori del Commissariato Distaccato di PS di Cisterna di Latina hanno arrestato un 77enne, pluripregiudicato, trovato in possesso di un'arma clandestina e del relativo munizionamento.

Le indagini sono culminate con l'esecuzione della perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo.

Nell'abitazione dell'anziano è stato infatti rinvenuto un fucile automatico marca Benelli la cui matricola era stata accuratamente abrasa per rendere complicato risalire alla sua origine.

Inoltre nel corso dell'atto di Polizia Giudiziaria sono state rinvenute anche 305 cartucce dello stesso calibro che vanno a costituire un notevole munizionamento per l'arma, della quale, le accurate analisi della Polizia Scientifica tutt'ora in corso potranno ricostituire la storia fornendo eventuali nuovi spunti investigativi.

L'uomo, ora nelle camere di sicurezza del Commissariato, sarà condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

