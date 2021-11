Si arrampicano su Colosseo a bere una birra,denunciati 2 turisti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Sono stati visti da un passante all'alba di ieri mentre erano seduti sul secondo anello del Colosseo a bere una birra. Così è scattato l'allarme. Sul posto i carabinieri del Comando di Piazza Venezia che hanno rintracciato i due giovani turisti statunitensi su via dei Fori Imperiali. I ragazzi hanno ammesso di essere saliti sul secondo anello del Colosseo, in quel momento chiuso, per bere una birra.

Sono stati denunciati per invasione di terreno e sanzionati per 800 euro per il mancato rispetto del regolamento della polizia urbana (ANSA).