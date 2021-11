Pugilato: Magnesi comincia bene in Usa, vince per Ko tecnico

(ANSA) - NEW YORK, 12 NOV - Comincia bene, ma con un brivido, l'avventura in terra statunitense di Michael 'Lone Wolf' Magnesi, campione Ibo dei Superpiuma che, sul ring del Paramount di Huntington, a New York, si è imposto per Ko tecnico alla terza ripresa sul filippino Eugene 'Rambo' Lagos.

Nel corso del primo round il pugile di Cave, residente a Civitavecchia, è andato al tappeto ma poi si è rialzato e nel terzo tempo ha messo all'angolo Lagos tempestandolo di colpi finché l'arbitro non ha messo fine al combattimento.

Ora Magnesi dovrebbe disputare altri due match negli Usa e poi avere una chance per unificare il suo titolo iridato con quello di altre sigle. (ANSA).