Di Lorenzo, gioia del gol dimezzata per questo pari

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Siamo entrati contratti in campo, abbiamo subito qualche contropiede di troppo. Sistemati questi aspetti abbiamo giocato meglio. La gioia del gol? E' dimezzata per questo pareggio, ma già da lunedì dovremo pensare a Belfast, ad andare lì per vincere". Così Di Lorenzo, autore del pari azzurro contro la Svizzera, ai microfoni Rai. "Jorginho è un grande campione ed è il nostro rigorista. Gli daremo tutti una mano per superare questo momento" ha aggiunto il difensore, commentando l'errore dal dischetto del cantrocampista. (ANSA).