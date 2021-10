Atletica: a Roma Longevity Run, corsa per la prevenzione

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Oltre mille partecipanti alla Longevity Run, la corsa della salute alla terza edizione, svoltasi in mattinata a Roma nella splendida cornice dello stadio "Nando Martellini" alle Terme di Caracalla. Inoltre nella giornata di ieri, 300 check up gratuiti e 3 mila prestazioni sanitarie. Due giorni di sport, prevenzione e salute, a cura dagli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCScoordinati dal professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica del Gemelli e docente di Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica, per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di uno stile di vita sano, di una alimentazione corretta e completa e sul valore della prevenzione per garantirsi una longevità di successo.

Presenti alla Longevity la vicepresidente vicaria del Coni Silvia Salis, il campione paralimpico Franco Anobile e il vice-capo gabinetto del Ministro delle Politiche giovanili Daniele Frongia.

La gara podistica di 5 km (competitiva e non) si è sviluppata per il parco archeologico delle Terme di Caracalla. "La Longevity run - spiega il professor Francesco Landi - vuole essere il segno di un nuova ripresa in sicurezza dopo la lunga pandemia che ci ha costretti a restare fermi e a sospendere tutte le attività". Durante le due giornate di sport e salute sono state effettuate vaccinazioni antinfluenzale e contro il Covid, grazie alla presenza del team del Centro vaccinale anti Covid del Gemelli. "La pandemia - ha detto Landi - ha influito sulla tendenza degli italiani a condurre una vita sedentaria e ha amplificato la scarsa attenzione alla prevenzione e a condurre stili di vita salutari. La Longevity Run, in particolare dopo il Covid, vuole promuovere l'importanza della prevenzione e degli stili di vita corretti, fondamentali per le persone di tutte le età. La longevità non è un dono di natura ma si conquista passo dopo passo". La tappa romana della Longevity fa seguito a quella di Madonna di Campiglio (3 agosto) e di San Gabriele Piozzano in provincia di Piacenza (5 settembre) e si colloca nell'ambito della campagna solidale del Gemelli "Insieme oltre il Covid", (ANSA).