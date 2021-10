Covid: nel Lazio 381 nuovi casi e 4 morti, a Roma 144 positivi

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Oggi nel Lazio su 9970 tamponi molecolari e 18858 tamponi antigenici per un totale di 28828 tamponi, si registrano 381 nuovi casi positivi (+55), 4 i decessi (-6), 314 i ricoverati (+7), 48 le terapie intensive (-1) e 416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 144". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato che ribadisce: "aumentano le somministrazioni grazie al Green pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12 si potrà rivedere obbligo".

Nel Lazio oltre il 91% della popolazione adulta e oltre 85% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale. "Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa" sottolinea D'Amato. (ANSA).