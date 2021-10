Premio Women in cinema a Vukotic, Crescentini, Turci

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Women in Cinema Award, nato da un'idea di Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo, che a Venezia '78 ha voluto dare voce alle donne afghane premiando la regista Shahrbanoo Sadat e l'attivista Zahara Ahamadi, anche in occasione della consegna dei riconoscimenti durante la Festa del Cinema di Roma, vuole continuare a sottolineare come la libertà di espressione e la parità di genere siano elementi fondamentali di ogni società e anche del mondo dell'audiovisivo.

Quest'anno l'Academy ha deciso di assegnare i riconoscimenti all'attrice Carolina Crescentini, alla montatrice Francesca Calvelli e alla sceneggiatrice Valia Santella. Il Premio alla carriera sarà consegnato a Milena Vukotic, signora del cinema, del teatro e della televisione che in virtù del garbo, la gentilezza e l'umanità che la contraddistinguono è da sempre un esempio illuminante di donna e di artista. Il Premio per l'impegno sociale va invece a Paola Turci, artista da sempre attenta alle tematiche femminili con particolare riguardo alla parità di genere e all'idea di bellezza inclusiva, e a Barbara De Angelis, Maggiore medico dell'Esercito italiano più volte impegnata in missioni operative in Afghanistan, Libia e Iraq. Figure eccezionali, ognuna nel proprio percorso professionale, che hanno fortemente segnato con intelligenza e maestria ogni occasione che le ha viste protagoniste. A consegna i premi per il sociale sarà Zahara Ahamadi.

La cerimonia di premiazione, presentata da Claudia Conte, si terrà al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il prossimo 18 ottobre alle ore 18.00. I premi sono conferiti da un'Academy tutta al femminile composta dalle giornaliste di cinema Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi. WiCa, il premio Donne nel Cinema gode del Patrocinio del Ministero della Cultura. (ANSA).