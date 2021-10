Palazzo Silvestri-Rivaldi a Roma, intesa Franceschini-Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il ministro della Cultura, Dario Franceschini e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti hanno firmato il 15 ottobre un accordo per la valorizzazione di Palazzo Silvestri-Rivaldi a Roma. Si tratta di un'intesa per la valorizzazione, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione e il ripristino alla fruizione pubblica di Palazzo Silvestri-Rivaldi, oramai in stato di disuso e abbandono da molti anni e oggetto di un lungo contenzioso che finalmente, grazie all'iniziativa congiunta di ministero e Regione, sarà restituito alla comunità. Presente alla firma dell'accordo Enrico Gasbarra, presidente dell'Isma - Istituti di Santa Maria in Aquiro. L'accordo nasce anche su proposta dell'assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio.

Il complesso immobiliare è di proprietà dell'Azienda di Servizi alla Persona di Isma. E' di epoca rinascimentale, situato nell'area archeologica di Roma e si allarga su tre delle strade più conosciute del centro della Capitale: Via del Colosseo, Via dei Fori imperiali, via del Tempio della Pace. Il complesso si estende con continuità per oltre un ettaro.

All'interno del Palazzo si trovano affreschi sulle pareti e sulle volte, attribuiti a Perin Del Vaga. (ANSA).