Logistica: Samag completa acquisizione Air Ocean per 20mln

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La romana Samag Holding Logistics, azienda attiva nei settori della logistica e dei processi di terziarizzazione delle attività, ha raggiunto closing per l'acquisizione del 100% di Air Ocean Cargo, società attiva nel settore dei servizi di spedizione e trasporto di merci per conto terzi, nazionali ed internazionali, marittimi, terrestri ed aerei. L'azienda con sede a Pioltello (Milano) oltre che a Shanghai e Hong Kong, inaugurerà nel corso del 2022 tre nuovi uffici in Brasile, India e Dubai.

L'operazione, considerati i margini di Air Ocean Cargo, prevede un deal tra i 15 e i 20 milioni di euro e si innesta nel più ampio progetto di sviluppo di SAMAG Holding Logistics delineato nel Piano Industriale 2021-2024. Il Gruppo intende infatti proseguire nel rafforzamento organico del business in Italia e all'estero "Questa operazione ha una valenza strategica per il nostro Gruppo che ci permette di rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali ed essere sempre più protagonisti nel settore della terziarizzazione dei servizi" - ha dichiarato Claudio Torchia, Direttore Generale di SAMAG Holding Logistics - Un grande risultato che è legato all'alta professionalità della squadra, alla profonda conoscenza del mercato e alla nostra capacità di intravedere nuove sinergie e di proporre soluzioni innovative".

Con un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2020, Samag Holding Logistics registra oggi un indotto di oltre 5.500 addetti e gestisce più di 110 impianti per una superficie di oltre 1 milione di m2. (ANSA).