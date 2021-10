Lazio; Sarri, con l'Inter voglio una reazione da uomini

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Domani con l'Inter mi aspetto una reazione da uomini, più che da giocatori. A Bologna abbiamo fatto una partita da squadra superficiale, con gol subiti da situazioni imbarazzanti". Così il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida con la squadra di Simone Inzaghi. "È un allenatore che ha fatto bene. Ora è su una panchina di una squadra che potrebbe essere la grande favorita del campionato", ha chiarito Sarri parlando dell'ex tecnico biancoceleste.

Il tecnico toscano è frustrato, peraltro come il suo collega nerazzurro, dal fatto di non aver avuto a disposizione a lungo tanti nazionali: "Purtroppo il calcio attuale è questo e non mi appartiene più. I giocatori si allenano più con le nazionali che con noi. Non siamo più di fronte a uno sport ma a uno show, dove tutti i partecipanti cercano di spremere soldi agli appassionanti di calcio". Rassicurazioni sulle condizioni di Ciro Immobile: "Ciro sembra stare abbastanza bene e visti gli ultimi dodici mesi che ha fatto stare fermo due settimane gli ha fatto anche bene", ha concluso il tecnico della Lazio. (ANSA).