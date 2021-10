Green Pass:Cgil,a Roma nessuna criticità, ok Ama-Atac e uffici

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Alla Cgil non risultano "particolari criticità" a Roma nel giorno dell'avvio del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e del rientro di parte dei dipendenti statali in sede. Il segretario di Roma e Lazio, Natale Di Cola, dopo una ricognizione nelle diverse strutture, spiega all'ANSA: "Sia all'interno delle sedi centrali dei ministeri, sia nei grandi enti locali e nelle partecipate come Ama e Atac non registriamo particolari criticità e sono davvero pochi i dipendenti che sono presentati sprovvisti di green pass sul luogo di lavoro e che per questo sono stati 'respinti'. In Atac ad esempio parliamo solo dell'1%. Auspichiamo che nei prossimi giorni ci sia un ulteriore incremento delle prime dosi, già peraltro registrato nell'ultimo periodo, in modo da azzerare i disagi e superare la pandemia. La vaccinazione - chiosa - è l'unica arma per tutelare i lavoratori e rilanciare l'economia".

(ANSA).