Festa Roma: da Verdone a Chastain fino a Cuaron

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Alla sedicesima edizione della Festa di Roma (14-24 ottobre), presentata all'Auditorium Parco della Musica, due film italiani in selezione ufficiale, L'ARMINUTA di Giuseppe Bonito e PROMISES di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino a cui si aggiunge CYRANO di Joe Wright girato in Sicilia.

Ma tra le sorprese di questa edizione declinata al pop, al femminile e al biografismo le attese serie italiane A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, ispirata all'omonimo film, VITA DA CARLO di Carlo Verdone, STRAPPARE LUNGO I BORDI di ZeroCalcare e il film Sky Original E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE di Pif.

E poi ancora tra gli eventi speciali I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini. Per gli omaggi, quello per il novantesimo compleanno di Monica Vitti di Fabrizio Corallo: VITTI D'ARTE, VITTI D'AMORE.

Tra le star straniere attese, Quentin Tarantino, Tim Burton, Jessica Chastain, Alfonso Cuaron e Joe Wright, mentre per l'Italia Marco Bellocchio che porterà a Roma le prime immagini di ESTERNO NOTTE. (ANSA).