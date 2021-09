Esplode palazzina a Roma, morto uomo rimasto ferito

(ANSA) - ROMA, 16 SET - E' morto in ospedale il 57enne rimasto ferito nei giorni scorsi nell'esplosione che ha interessato il suo appartamento in una palazzina di via Atteone a Torre Angela, alla periferia di Roma. L'uomo aveva riportato ustioni su quasi il 70 per cento del corpo. Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri che indagano sull'accaduto. (ANSA).