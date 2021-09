Ballando on the Road, Carlucci a caccia nuovi talenti

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Ballando On the Road riapre i battenti. Dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid, si torna a ballare con il talent itinerante ideato e voluto da Milly Carlucci. Dopo il successo delle ultime stagioni il tour riparte quest'anno in una versione rivisitata a causa delle restrizioni ancora in corso.

La prima parte del casting si è svolta virtualmente. La redazione di Ballando On the Road ha ricevuto durante l'estate le iscrizioni corredate dai video- provini che sono stati tutti visionati da Milly Carlucci e Carolyn Smith che hanno scelto coloro che parteciperanno alla fase seguente. La seconda parte della selezione avverrà in presenza in 3 tappe (nord - centro - sud) e vi parteciperanno solo le 300 unità di ballo (100 per ogni tappa) precedentemente selezionate. Quest'anno dunque 3 tappe, 6 appuntamenti, dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, con la passione per il ballo nel cuore. Prima tappa il 18-19 settembre Treviglio, seconda tappa 25-26 settembre Catania e si termina il 2-3 ottobre a Roma. Come sempre, insieme alla regina del ballo in tv, l'indomabile Carolyn Smith e i maestri di Ballando con le stelle.

I selezionati dalla tappa in presenza avranno la grande occasione di esibirsi nella "finestra" pomeridiana prevista su Rai1, dove verranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Otto di loro parteciperanno al torneo "Ballando con te" in diretta il sabato sera a Ballando con le stelle. Inoltre, Milly Carlucci regala a questi giovani ballerini l'occasione di iscriversi nella categoria PRO: si potrà essere valutati per diventare uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2021.

"E' veramente una grande emozione poter tornare ad incontrare i ballerini e gli appassionati in tutto il territorio italiano", dice Carlucci. In ogni tappa Milly avrà al suo fianco i grandi maestri del ballo e una giuria di esperti guidata da Carolyn Smith. Fra i maestri partecipanti Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Samuel Peron. Il casting si svolgerà a porte chiuse ma per tutti gli appassionati l'appuntamento è sui profili social di Ballando On The Road.

