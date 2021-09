Raggi,a lavoro con AsRoma su stadio, lo vedo bene a Ostiense

(ANSA) - ROMA, 14 SET - -"Come sapete stiamo lavorando con la Roma. Ci troviamo davanti ad una società con una nuova proprietà, i Friedkin. E la differenza con Pallotta si vede, si vede la serietà dei ragionamenti. Il luogo in cui vedrei bene lo stadio è quello in zona Ostiense, in zona Testaccio. Vicini al cuore dei romanisti e vicino anche a tanti servizi". Così la Sindaca di Roma Virginia Raggi durante un'intervista con Marione su Centro Suono Sport. (ANSA).