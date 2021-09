Roma: Mourinho 'Pellegrini sarà capitano per tanti anni'

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Ogni giorno che passa Pellegrini è più vicino a firmare il suo contratto" lo ha detto Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo.

Poi ha continuato: "Io lo voglio tanto, la Roma lo vuole tanto e anche lui vuole restare con noi. La situazione è vicina dal finire bene".

Lo Special One si concede anche una battuta dopo che in questi giorni è emerso l'indirizzo della sua abitazione romana: "Se il suo procuratore, che cerca di fare il meglio per il giocatore, non decide, io vi darò il suo indirizzo, lo mettete sul giornale e invitiamo i tifosi ad andargli sotto casa - ha detto ridendo -. Scherzi a parte lui è felice del progetto, Pellegrini è il nostro capitano e lo sarà per tanti anni".

(ANSA).