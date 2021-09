Covid: Unità crisi Lazio, servizi S.Eugenio tutti attivi

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "La Asl Roma 2 ha comunicato che i servizi della ospedale Sant'Eugenio sono tutti attivi. È in corso una indagine epidemiologica per ricostruire l'albero dei contatti di un paziente risultato positivo al test. Nella serata di ieri si è proceduto alla consueta sanificazione dei locali.

Al momento non vi è alcun disagio per l'utenza e i servizi di assistenza si svolgono regolarmente".

Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

(ANSA).