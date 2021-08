Moria pesci nel Tevere a Roma, campioni per verifiche

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Ritrovati ieri centinaia di pesci morti lungo le sponde del Tevere a Roma. Sul posto pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, Reparto Tutela Fluviale Gli animali sono stati avvistati in diversi punti del fiume, in maggior numero a ridosso di Ponte della Musica, Ponte Sant'Angelo e Ponte Sisto. Immediata la richiesta di intervento della ASL e dell'ARPA Lazio per il campionamento delle carcasse e per il prelievo di campioni di acqua per accertare le cause di quanto accaduto. Sul posto anche la polizia. E sono centinaia le carcasse di pesci morti spiaggiati sulla costa di Focene, sul litorale di Fiumicino. Tanti esemplari anche nella darsena portuale e nel porto canale di Fiumicino. Come era prevedibile, dopo la moria di pesci segnalata ieri a circa due miglia dalla costa sia a nord che a ridosso delle piattaforme petrolifere, stanotte il mare, leggermente mosso, ha portato le carcasse direttamente sulla costa. (ANSA).