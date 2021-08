Covid: Vaia, vaccino e monoclonali mix per uscire da pandemia

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Se qualcuno ha qualche dubbio dallo Spallanzani i numeri chiariscono in maniera inoppugnabile che il vaccino e le terapie monoclonali sono il giusto mix per tirarci fuori dalla pandemia". A dirlo Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma commentando i dati sui ricoverati nell'istituto per Covid, per il 93% non vaccinati o con una sola dose. "E attenzione, sempre, ai nostri comportamenti. Che siano corretti - prosegue - Mai più tornare indietro, rilanciamo la nostra campagna tutta italiana # MiAmo senza indulgere in provincialismi da 'erba del vicino è sempre più verde'.

Gli americani - prosegue Vaia - hanno poco da insegnarci nella campagna vaccinale e nel l'equilibrio che dobbiamo avere rispetto alle scelte che ci attendono . E mi riferisco in particolare alla cosiddetta terza dose e al vaccino per i bambini al di sotto dei 12 anni". (ANSA).