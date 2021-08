Mourinho, 'ora comincia calcio vero, non vedo l'ora'

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Mentre il popolo romanista festeggia l'arrivo in città del nuovo acquisto Tammy Abraham, José Mourinho twitta il proprio pensiero sull'amichevole di ieri vinta per 5-0 contro il Raja Casablanca, prima uscita dei giallorossi all'Olimpico. "Il primo giorno a casa. Casa è casa ed è stato bellissimo sentire la passione e l'amore dei tifosi della Roma - ha scritto il tecnico giallorosso sui social - Ora comincia il calcio vero e non vediamo l'ora". (ANSA).