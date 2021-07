Accoltellano giovane in strada a Ostia, arrestati

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Arrestati dalla polizia un ragazzo e una donna ritenuti responsabili dell'accoltellamento di un giovane ieri pomeriggio a Ostia. Sul posto del ferimento sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostia, delle Volanti e la polizia scientifica per i rilievi. A finire in manette, con l'accusa di tentato omicidio, un giovane cileno di 19 anni e una romana di 33 anni, entrambi con precedenti. Da chiarire i motivi dell'aggressione, pare siano legati a motivi sentimentali. Il ferito, un ragazzo cileno di 25 anni, è stato colpito alla gamba e a un braccio ed è stato portato in ospedale in codice giallo.

