Lazio, Lotito ai tifosi: "Vi aspettiamo allo stadio"

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Ringrazio i tifosi che danno forza, rappresentano i nostri colori e ci sostengono sempre. Mi auguro che almeno il 50% degli stadi venga riaperto: vi aspettiamo. La forza di un club è data da voi, dalla vostra forza e dal vostro coinvolgimento empatico. Auronzo di Cadore è casa nostra: ringraziamo l'ospitalità dell'amministrazione e dei cittadini che ci accolgono come fossimo loro parenti. Ci permettono sempre di lavorare con serenità e passione". Così Claudio Lotito, durante la serata di presentazione della Lazio ad Auronzo di Cadore (Belluno), sede del ritiro dei biancocelesti.

"Ringrazio lo staff con la punta di diamante che è Sarri: un valore aggiunto per il club. Sosteniamo il tecnico per fare sempre meglio. Anche perché, la società c'è e farà sempre il meglio per portare risultati e andare oltre", conclude il presidente della Lazio. (ANSA).