Lavinia Biagiotti, ricomincio con "Love"

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Ho voluto ridisegnare il futuro.

Come mi hanno insegnato mamma Laura e nonna Delia 'ogni giorno va riscritta una pagina bianca'. Con la linea Love, dedicata alle bambine, voglio ricominciare dalla bellezza responsabile".

Lavinia Biagiotti, ceo di Biagiotti Group, annuncia il lancio della nuova collezione Laura Biagiotti Love, dedicata alle giovani fan del brand e prodotta e distribuita in licenza dall'azienda pugliese Zero & Company. Il sodalizio tra le due aziende ha come primario obiettivo la distribuzione della collezione Laura Biagiotti Love sui mercati internazionali nel segmento moda bambina e teenager 0-16 anni. L'anteprima della prima collezione uscirà per il Fall Winter 2021/22.

"La collezione Laura Biagiotti Love - spiega la stilista - introduce un'osmosi attenta e generosa del guardaroba tra generazioni, impreziosita da quell'enzima di freschezza, ricerca e fantasia tipico del marchio. Abbiamo deciso di chiamarla Love perché le giovani e giovanissime possano trovare nella moda una passione gioiosa, fatta di rispetto, responsabilità ed educazione al gusto del bello. Temi che sono nel dna del marchio Biagiotti". Infatti, "ricominciamo dalla bellezza responsabile - prosegue Lavinia Biagiotti - come in realtà abbiamo sempre fatto anche prima del Covid, prendendoci cura delle persone e dei nostri collaboratori. Ma prendendoci cura anche della bellezza del territorio dove viviamo e lavoriamo, con operazioni di mecenatismo a sostegno della nostra città, Roma. Tra queste, l'ultimo annuncio che era il sostegno al restauro della Fontana della Dea Roma, in piazza del Campidoglio, dove abbiamo sfilato lo scorso settembre. Lavori di restauro per i quali le soprintendenze stanno ultimando gli studi tecnici, e di cui speriamo di dare presto l'annuncio d'inizio lavori". (ANSA).