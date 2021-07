Spinazzola rientrato a Roma, subito incontra Mourinho

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Leonardo Spinazzola, operato in Finlandia dopo la rottura del tendine d'Achille sinistro, nel pomeriggio ha fatto ritorno a Roma. Non appena sbarcato al gate privato di Ciampino si è diretto a Trigoria dove ad attenderlo c'era José Mourinho, ancora in quarantena light nel centro sportivo giallorosso. Lo Special One, dopo averlo chiamato per rincuorarlo, lo ha voluto salutare di persona. Una rapido scambio di battute, poi di nuovo in macchina, ma prima di uscire da Trigoria c'è stato tempo anche per l'in bocca al lupo di Gianluca Mancini, al Fulvio Bernardini per i test atletici.

Questa sera Spinazzola guarderà l'Italia in tv, sperando di raggiungere domenica a Wembley gli Azzurri per fare il tifo dalla tribuna. (ANSA).