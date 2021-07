Pino Strabioli, torno con mio omaggio a Paolo Poli

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "C'è bisogno di ritrovare un contatto diretto con qualcuno che ti racconta una storia dal vivo: le persone hanno voglia di uscire di casa, stando distanziati ma godendosi un'emozione vera, viva. Io finalmente sto per incontrare di nuovo il mio pubblico: porterò un mio ricordo di Paolo Poli e ora che ci ha lasciato Raffaella Carrà cercherò di rendere omaggio stasera anche a lei": dopo la lunga pausa forzata per la pandemia, Pino Strabioli è ansioso di tornare sul palcoscenico e di farlo idealmente accanto al personaggio che più lo ha influenzato, il grande Paolo Poli, ma senza dimenticare l'ultima regina della tv, scomparsa ieri nello sconcerto generale.

Il popolare regista teatrale, autore e conduttore tv questa sera alle 21.30 infatti avrà il compito di aprire la XXVII edizione de I Solisti del Teatro, rassegna diretta da Carmen Pignataro in programma nei giardini della Filarmonica Romana fino al 4 settembre, con lo spettacolo "Sempre fiori, mai un fioraio": "Sto cercando di recuperare per stasera un filmato di Milleluci del 1974. Raffaella Carrà e Mina erano vestite da uomini, e Paolo Poli da donna, la regia era di Antonello Falqui: tutti geni, quello era l'unico programma che Paolo ricordava con piacere", dice Strabioli in un'intervista all'ANSA.

"Sempre fiori, mai un fioraio" sarà un modo per raccontare la vita e l'arte di Paolo Poli, il suo pensiero libero, l'irriverenza e la leggerezza geniale, con l'emozione della narrazione al tempo stesso pubblica e privata di chi ha avuto il privilegio di stare accanto a un artista unico come lui. "Sì, sarà un reading con qualche filmato e con la musica della fisarmonica di Marcello Fiorini. Il titolo si riferisce a un piccolo libro edito da Rizzoli che ho firmato con Paolo Poli e che è il racconto di tanti pranzi fatti con lui in compagnia di quella che chiamava la piccola ladra, ossia il registratore", spiega. (ANSA).