Malagò: "Modello Open-Ryder Cup da replicare in futuro"

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Nel 2015 un mio amico visionario e coraggioso (Franco Chimenti, ndr) mi aveva parlato della possibilità di candidarsi per la Ryder Cup. Intraprendemmo questa strada che ci ha portati a vincere la candidatura per ospitare questo importante evento. E l'Open d'Italia fa parte di un percorso estremamente dovuto in questo senso, un modello assolutamente da replicare per le future generazioni, perché lascerà una 'legacy' importante". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando durante la presentazione, nel salone d'onore, del 78/o Open d'Italia di golf che si disputerà dal 2 al 5 settembre nel Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma), sede della Ryder Cup 2023. (ANSA).