Nuovo centro vaccinale nel Porto di Civitavecchia

(ANSA) - FIUMICINO, 29 GIU - Il nuovo centro vaccinale di Civitavecchia sorgerà in porto. Dopo aver concesso largo della Pace per il drive-in, dove da quasi un anno si continuano ad eseguire la maggior parte dei tamponi per il Covid-19, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha individuato per la Asl Rm4 oltre 5.000 metri quadrati nella zona nord del porto, dove da venerdì prossimo saranno somministrati oltre 400 vaccini al giorno, sostituendo i due centri ora aperti in città, al San Paolo e a piazza Verdi.

"L'Autorità di Sistema Portuale - afferma il presidente dell'Authority portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, Pino Musolino - ancora una volta è venuta incontro alle esigenze di tutta la città di Civitavecchia, e non solo, rendendo disponibile la struttura della ex Stazione 'Polizze', con uno spazio coperto di oltre 800 metri quadrati e ben 4300 metri di piazzale. Un'area funzionale alle esigenze della Asl, che abbiamo concesso, sottraendola temporaneamente alle necessità operative portuali, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria". (ANSA).