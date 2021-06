Concerto di musica sacra al Pantheon per i Ss Pietro e Paolo

Inaugurata con il Concerto di Pentecoste dello scorso 23 maggio nella Basilica di Sant'Andrea, la XXIV edizione del Festival di Pasqua - la manifestazione di musica sacra fondata nel 1998 a Roma dal regista e scenografo Enrico Castiglione - si conclude con il concerto che oggi, 29 giugno, alle ore 16, si svolgerà eccezionalmente al Pantheon.

Il Coro dell'Insigne Cappella Musicale del Pantheon, coadiuvato dal Capitolo di S. Maria ad Martyres diretto da Michele Loda, maestro del coro specializzato nella musica antica e considerato uno dei massimi esperti della musica gregoriana e polifonica, offrirà un programma con brani di Tomas Luis de Victoria, Lodovico Grossi da Viadana, Claudio Monteverdi, Leo Hassler, Dietrich Buxtehude, ma anche Gabriel Fauré, Joseph Rheinberger e numerosi altri compositori della grande tradizione della Musica Sacra.

L'ingresso, sempre gratuito, sarà consentito fino all'esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle prescrizioni anti covid.

Il Festival di Pasqua ha offerto numerosi concerti nelle più belle ed importanti basiliche di Roma. Tra i capolavori più popolari sono stati eseguiti lo Stabat Mater di Pergolesi, Le ultime sette parole di Cristo in Croce, il Requiem di Mozart, la Juditha triumphans di Antonio Vivaldi, la musica del tempo di Dante; numerosi anche i concerti per organo dedicati alla musica di Johann Sebastian Bach e di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

"Sono veramente orgoglioso e felice - ha dichiarato Enrico Castiglione - che il Festival di Pasqua sia stata la prima manifestazione a ripartire a Roma con la presenza del pubblico, una vera e propria 'resurrezione' per la Musica a Roma".

Il Festival di Pasqua, fin dalla prima edizione del 1998 ha presentato artisti di rilievo - del calibro di José Carreras, Lorin Maazel e Montserrat Caballé - e ha segnato la vita musicale romana (e non solo) con all'attivo centinaia di concerti ed eventi musicali molti dei quali trasmessi dalla RAI e dalle più importanti reti televisive del mondo anche in diretta mondovisione, oggi tutti editi in dvd e visibili in streaming sul portale www.musicalia.tv, principale partner della manifestazione