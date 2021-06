Moto, Olanda: Foggia trionfa in Moto 3, Fenati è terzo

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Doppietta italiana in Moto 3, nel Gran premio d'Olanda: ad Assen s'impone il romano Dennis Foggia, con il tempo di 37'35"287, mentre Romano Fenati centra il terzo posto. Per il pilota della Leopard è la 3^ vittoria nella Moto 3. Secondo lo spagnolo Sergio Garcia. La Moto 3 tornerà l'8 agosto con il Gp di Stiria, in Austria. (ANSA).