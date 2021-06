Zingaretti,Roma Lido passa da Atac a Cotral.Finalmente si cambia

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "La Roma Lido passa da Atac a Cotral.

Finalmente si cambia. Da gennaio partono i cantieri, che dureranno 9 mesi: 180 milioni per 11 nuovi treni, corse ogni 6 minuti, più sicurezza, nuovo materiale rotabile. Dateci un po' di tempo: cambieremo in meglio, come abbiamo fatto per tutte le attività della Regione, anche questa tratta ferroviaria". Lo scrive su twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).