Nuoto: Settecolli,Pellegrini vince 200sl con tempo 'europeo'

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Buon tempo per Federica Pellegrini che crea il solco nei 200 sl al trofeo Settecolli, vincendo in 1'56''23. Con questo crono, la 'Divina' avrebbe vinto l'oro agli Europei, dove invece a maggio si era piazzata alle spalle di Barbora Seemanova in 1'56"31.

"Devo dire che è stato il 200 al Settecolli che ho fatto più facilmente - ha spiegato l'olimpionica veneta al termine della sua gara preferita - perché spesso è stato più combattivo, è mancata la bagarre di campionesse internazionali. Sono contenta di questo tempo, siamo veramente in linea con il tanto lavoro che stiamo facendo". "Tra un mese iniziano le gare di Tokyo -ha concluso Federica parlando a bordo vasca - ora non ci penso, mi manca l'ultimo step ma posso dire che Ce la sto mettendo veramente tutto, tutto in linea con quello che devo fare".

(ANSA).