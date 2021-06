Roma: Campidoglio, nuovi percorsi cicloturistici

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Nuovi percorsi cicloturistici nei territori di margine di Roma Capitale, nell'Agro Romano, parchi e riserve naturali, segnaletica univoca per tutti gli itinerari, e una mappa interattiva per turisti e cittadini. E' quanto previsto da una memoria approvata dalla Giunta Capitolina in cui si chiede a dipartimenti e uffici di individuare percorsi già esistenti e nuovi percorsi per promuovere il turismo sostenibile nei territori di margine del Comune di Roma Capitale, in connessione con la rete ciclabile cittadina e pedonale esistente o in via di realizzazione. In una seconda fase è prevista l'istituzione di una piattaforma digitale che comprenda tutta la rete delle aree pedonali e ciclabili e una mappa interattiva dei percorsi con l'indicazione di tutti i siti di interesse culturale e turistico.

"Questo progetto si sposa perfettamente con la nostra idea di mobilità sostenibile diffusa su tutto il territorio di Roma Capitale e rientra nel nostro piano per riqualificare e rendere fruibili le sponde del fiume Tevere attraverso piste ciclabili e percorsi pedonali", dichiara la sindaca Virginia Raggi. (ANSA).