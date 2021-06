Lotito, scelto Sarri per una Lazio sempre più protagonista

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in una dichiarazione diffusa sul sito del club. (ANSA).