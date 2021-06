Vaccini: Lazio, da prossima settimana prenotazioni under 40

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Aprono dalla prossima settimane nel Lazio le prenotazioni per gli under 40. In particolare, da domenica 6 giugno alle 24:00 per la fascia d'età 39-35 (nati 1982-1986); da da martedì 8 giugno alle 24:00 per la fascia d'età 34-30 (nati 1987-1991). Da giovedì 10 giugno alle 24:00 dai 29 ai 25 anni (nati 1992-1996). E domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004). Le prenotazioni dovranno essere effettuare su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Dal 15 giugno aprono, invece, le prenotazioni alla fascia d'età (nati 2009-2005). Per la prenotazione bisognerà rivolgersi al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui si è assistiti.

